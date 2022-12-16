Мобильную версию Vampire Survivors скачали более 1 млн раз

Неделю назад нашумевший инди-хит Vampire Survivors вышел на iOS и Android. На обеих платформах игра доступна абсолютно бесплатно — без встроенных покупок и с возможностью играть без подключения к интернету. Аналитики портала Gamesindustry выяснили, что проект на мобильные устройства уже скачали более 1 млн раз.
В Google Play игру скачали 585 тыс. раз, а в App Store — 562 тыс. На Android наибольшей популярностью проект пользуется в Бразилии, США, России, Японии и Испании. Версию для iOS больше всего скачали граждане Японии, за ней следуют жители США, России, Южной Кореи и Тайваня.
Недавно разработчики выпустили для Vampire Survivors первое платное DLC — оно стоит 80 рублей. В его состав вошли огромная зимняя локация, восемь новых персонажей, 13 видов оружия и шесть музыкальных композиций. Дополнение пока можно купить только на ПК.
- 16 декабря 2022
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