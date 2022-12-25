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Игры серии Tomb Rider купили более 95 млн раз

Игры серии Tomb Rider купили более 95 млн раз
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Общий тираж всех игр франшизы Tomb Rider преодолел планку 95 млн проданных копий. Студия Crystal Dynamics отметила, что в мае этого года тираж проектов культовой серии о Ларе Крофт составлял 88 млн. Выходит, за семь месяцев было продано семь млн копий.

В общей сложности в игры цикла Tomb Rider сыграли 170 млн человек — такого результата удалось достичь благодаря сервисам Game Pass и PS Plus, а также раздаче перезапущенной трилогии в Epic Games Store в 2021 году.

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Игры серии Tomb Rider выходят с 1996 года. В каждом выпуске рассказывается о приключениях харизматичной расхитительницы гробниц Ларе Крофт. В начале 2000-х вышло две экранизации цикла с Анджелиной Джоли в главной роли. В 2018-м по франшизе выпустили ещё один фильм, в котором героиню сыграла Алисия Викандер.

Сейчас в разработке находится новая игра серии. Она должна выйти на ПК, PS5 и Xbox Series. Дата релиза неизвестна.

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