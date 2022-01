Лучшие игры, где мы играем за девушку — от Tomb Raider до Horizon Zero Dawn

Представительницы прекрасного пола с давних пор становятся ключевыми героинями игр. За всё время, что существует индустрия, художники и сценаристы успели создать сотни роковых, отважных и просто прекрасных женщин. Играть за них порой вдвойне приятнее, чем за очередного «ворчливого мужика». И самое главное: большая часть подобных проектов на поверку оказалась хорошими, а некоторые успели стать культовыми франшизами — некоторые продолжаются и по сей день.



Мы собрали 10 самых приметных игровых серий, где хрупкая на вид девушка спасает мир (или нет).

Metroid

Начнем, как водится, издалека. О заслугах серии Metroid нынче знают примерно все, особенно из-за популярного жанра метроидвания. Именно Nintendo одной из первых реализовала подобие открытого мира вместо привычного набора уровней. И всё для того, чтобы побудить геймера к исследованиям и проникновению в ранее недоступные области с помощью новоприобретённых способностей.

Но Metroid оригинальна и тем, что протагонистом была девушка и, как впоследствии станет известно, ещё и милой наружности. Учитывая очевидное сходство в арт-дизайне с франшизой «Чужой», несложно догадаться, откуда Nintendo черпала вдохновение для своего очередного хита.

Tomb Raider

Впрочем, настоящий фурор в игровой индустрии произвела Tomb Raider. Благодаря трёхмерной графике Лара Крофт, пусть и с большими оговорками, всё же походила на реального человека. Да ещё и с подчеркнуто сексуальной внешностью — настолько, что моддеры раздели героиню задолго до того, как пресловутое Rule 34 укрепилось в интернете.

Но Tomb Raider славится не только своей героиней, но и новаторским игровым процессом. Последний объединил в себе экшен, хитрый платформинг и решение головоломок. В каком-то смысле получился ремейк Flashback, только с персонажем другого пола и, что самое главное, в трёхмерном пространстве. Серию неоднократно перезапускали, и последняя трилогия за авторством Crystal Dynamics уже сильно ушла от корней в сторону открытого мира, крафта, постановочных сцен и прочих современных атрибутов.

No One Lives Forever

Пик популярности шпионских экшенов пришёлся на конец 90-х и начало нулевых. Сначала вышли GoldenEye и Metal Gear Solid, следом за ними — Syphon Filter, а спустя ещё несколько лет подтянулся теперь уже старина Сэм Фишер в Splinter Cell. Вышедшая в 2000-м No One Lives Forever резко контрастировала с предшественниками не только из-за девушки-спецагента в главной роли, но и юмора.

Игра намеренно высмеивала клише шпионских кинолент, включая серию фильмов о Джеймсе Бонде, а также предлагала нетривиальный геймплей. В ту пору шутеры ещё не полностью отказались от постулатов DOOM и Quake, поэтому сильный акцент на сюжете и разнообразных миссиях с использованием хитрых гаджетов предсказуемо полюбились аудитории.

Занятно, что за полгода до No One Lives Forever на Nintendo 64 вышла схожая по задумке, но куда более серьёзная Perfect Dark, выдержанная в футуристическом ключе. И тоже с девушкой в главной роли, да.

BloodRayne

Берем схожую с Devil May Cry боёвку, сексапильную (привет Ларе Крофт) героиню-вампиршу и разбавляем это трэшовым сюжетом про нацизм, и вот вам BloodRayne. Не образцовый хит, но всё же довольно яркий продукт своего времени. И не только благодаря необычной интерпретации сеттинга, к тому времени уже обыгранному в ряде шутеров. Игра вышла в том числе на ПК, где с экшенами было совсем грустно.

Спустя много лет серию попытались перезапустить в формате двухмерного слэшера — правда, особого успеха обновлённая BloodRayne не снискала, и на франшизе поставили крест. Если, конечно, не брать в расчёт относительно недавние переиздания оригинальной дилогии для современных платформ.

Mirror's Edge

Возможно, многие уже и не вспомнят, что находящаяся сейчас в незавидном положении DICE известна не только серией Battlefield. Изредка студия пускалась в эксперименты, будь то прекрасный раллийный симулятор RalliSport Challenge 2 или паркур-экшен Mirror’s Edge. В трейлерах что оригинальная ME, что её перезапуск смотрелись сногсшибательно. Виды футуристических небоскрёбов вкупе с «воздушными» электронными треками сразу же обратили на себя внимание.

На деле же Mirror’s Edge, несмотря на новаторскую реализацию паркура, страдала от однообразного геймплея. Экшен-элементы были вшиты очень небрежно, сюжет присутствовал, скорее, номинально, а скакать по крышам разных мастей в какой-то момент надоедало. И попытка переосмыслить всё это в формате игры в открытом мире, скорее, провалилась из-за нудных побочных активностей. Впрочем, идеи Mirror’s Edge нашли своё отражение в ряде современных игр — вон в дверь уже стучится Dying Light 2: Stay Human, где к акробатике добавились экшен с людьми и зомби.

Bayonetta

Хидэки Камия, выдавший вместо запланированной Resident Evil 4 стильный слэшер Devil May Cry, впоследствии продолжил свои начинания и создал новую, хотя и схожую по духу франшизу. Знакомое сочетание ближнего боя и перестрелок, но, так сказать, глазами безумного анимешника. В совсем откровенный фарс в духе No More Heroes и прочих творений Гоити Суды игра не пустилась, хотя расположилась практически по соседству.

Конечно, кому саркастичного мачо Данте, а кому сексапильную ведьмочку, но в плане геймплея всё вышло куда более драйвово и безумно, чем в той же DMC. Жаль, что отпуск Байонетты затянулся дольше нужного — заскучавшие по сумасбродному мочилову фанаты ждут третью часть уже восьмой год. Пока что она запланирована на 2022-й, но кто его знает?

Alien: Isolation

И хотя практически все игры по мотивам франшизы «Чужой» были экшенами или шутерами, нотка хоррора ощущалась даже в условиях, когда морпех обвешан оружием. Совсем иначе дела обстояли в Alien: Isolation, создатели которой черпали вдохновение из самой первой ленты. И дело не только в позаимствованном антураже, но и самой концепции геймплея.

Пускай авторам и пришлось пойти наперекор логике, бессмертный ксеноморф подарил новые ощущения от игрового процесса. Приходилось играть в смертельные прятки с пришельцем, тотчас же убивающим героиню при встрече. А если играть с микрофоном, то поводом для наказания мог послужить даже шум в комнате игрока. Концепция вышла оригинальной, хотя и не лишённой огрехов вроде однообразия игровых механик. Ну а для поклонников лора это стало отличной возможностью узнать, чем занималась дочь той самой Эллен Рипли, дрейфовавшей в космосе 57 лет.

Horizon Zero Dawn

Оставив в покое не приносящую баснословную прибыль серию Killzone, студия Guerilla Games кардинально сменила профиль. О былом наследии свидетельствовал разве что знакомый движок, прекрасно проявивший себя и в условиях открытого мира. Захватывающая и полная интриг история про молодую охотницу Элой моментально влюбила в себя миллионы игроков. И не только благодаря милому личику, которое стало мемом после продемонстрированного в трейлерах продолжения.

Horizon предложила яркий сеттинг: действие серии разворачивается в постапокалиптическом будущем, едва отличимым от античных времён. Вдобавок к этому первоклассное графическое оформление, добротный экшен и бескрайние просторы огромного мира, исследование которого увлекает на долгие часы. Именно Horizon наконец-то сделала студию народной любимицей.

Hellblade

Мрачный приключенческий экшен Hellblade: Senua's Sacrifice стал самой необычной игрой в послужном списке Ninja Theory. Студия, прежде создававшая преимущественно яркие тайтлы, неожиданно посвятила себя изучению психоза. Для пущей аутентичности разработчики использовали метод бинауральной записи звука и консультировались со специалистами из области психиатрии.

Конечно, изображение столь серьёзного недуга породило массу споров, но факт остаётся фактом — игре удалось добиться признания как у игроков, так и критиков. К тому уже Senua's Sacrifice по сути стала самиздатом, продемонстрировавшим, что талантливым разработчикам не нужны чемоданы денег для успеха. Это непродолжительное, но крайне оригинальное путешествие в потаённые глубины сознания.

The Last of Us Part II

Вряд ли кто-то мог предположить, что продолжение одной из лучших игр в истории, собравшей множество престижных наград, послужит поводом для громкого скандала. Фанаты оригинальной The Last of Us пришли в бешенство от видения Нила Дракманна, который отправил к праотцам полюбившегося многим Джоэла и превратил сиквел в историю кровавой мести приёмной дочери-лесбиянки. Это, конечно, очень утрированная интерпретация, но на момент выхода многие придерживались именно такой позиции.

Высокие оценки, выставленные прессой, только усилили общее полыхание. Собственно, если уж и «благодарить» какую-то игру за изменения в политике выставления пользовательских оценок на Metacritic, то именно вторую TLOU. Сейчас же, когда страсти поутихли, можно взглянуть на игру более трезво. Ортодоксальных фанатов, конечно, уже не переубедить, но всем остальным напомним, The Last of Us Part II — всё же очень хороший стелс-экшен. Прекрасно поставленный и великолепно выглядящий, хоть и страдающий от спорных сценарных решений.