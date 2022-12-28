В России готовят свой ответ «Гарри Поттеру», «Властелину колец» и киновселенной Marvel

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва заявила, что студия готовит «свой ответ» популярным зарубежным фантастическим франшизам — «Гарри Поттеру», «Властелину колец», Marvel и «Суперменам».

У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ «Гарри Поттеру», «Властелину колец», Marvel и «Суперменам».

Топ-менеджер уточнила, что кинокомпания ведёт работу над рядом проектов, включая мультфильмы по серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья», — они рассказывают о приключениях девочки-сироты в волшебном мире. Также киностудия работает над анимационным фильмом о «настоящем богатыре». О каком именно персонаже идёт речь, неясно.

Помимо ответа зарубежным проектам «Союзмультфильм» также займётся и ремейками советской классики, включая «Простоквашино» и другие культовые произведения.