Провальная Mortal Kombat VS DC Universe спасла серию Mortal Kombat от краха

В 2008 году Midway Games выпустили новую игру в культовой серии — Mortal Kombat VS DC Universe. Идея файтинга была в том, чтобы объединить сразу две вселенные Warner Bros., рассказав при этом интересную историю в духе комиксов о супергероях. К сожалению, релиз оказался полным провалом: игра получила сдержанные отзывы от критиков и продалась низким тиражом, из-за чего студию Midway Games закрыли.

Как рассказал создатель Mortal Kombat Эд Бун, разработчики многое вынесли из этой ситуации. Авторам, как считает разработчик, вовсе не следовало пытаться совместить особенности обеих вселенных, идя на постоянные компромиссы.

Самый большой урок, который мы извлекли из MK vs DC, заключался в том, что нам следовало выпустить две игры, каждая из которых могла бы сохранить свою суть, не подстраиваясь под другую.



В итоге мы решили, что следующая Mortal Kombat будет полной перезагрузкой и агрессивно унаследует всё, что характерно для серии. Это и возвращение к 2D-перспективе, и пересказ сюжета оригинальной трилогии, и возвращение к нашим классическим Fatality без ограничений.

Впоследствии бывшие работники Midway Games основали новую студию — NetherRealm, после чего выпустили сверхуспешную Mortal Kombat 9. Проект стал настоящим возвращением серии, после чего разработчики выпустили два продолжения, а также две части Injustice — файтинга с супергероями DC. А сейчас где-то на горизонте маячит и новая игра студии, о которой уже давно ходят слухи.