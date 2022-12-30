В Новой Зеландии выпустят почтовые марки и монеты в стиле «Аватара 2»

«Аватар: Путь воды» стал не только огромным событием в мире кино, но и важной вехой для Новой Зеландии. Именно там снимали большинство сцен картины и оборудовали специальные съёмочные зоны. В честь премьеры правительство Новой Зеландии анонсировало коллекцию почтовых марок и специальных монет, стилизованных под фильм Джеймса Кэмерона.

Кинопроизводство стало важным компонентом нашей национальной идентичности и экономики, и для нас большая честь стать частью этого путешествия благодаря этим маркам и монетам. Мы празднуем тот факт, что эти фильмы были сняты и спродюсированы в нашей стране, с использованием опыта и качества нашей новозеландской киноиндустрии.

Атрибутику по «Аватару 2» уже можно предзаказать на сайте почты Новой Зеландии. Рассылать мерчандайз начнут уже 1 марта 2023 года.

Фото

Фото: collectables.nzpost.co.nz

Фото: collectables.nzpost.co.nz

Фото: collectables.nzpost.co.nz

Фото: collectables.nzpost.co.nz

Фото: collectables.nzpost.co.nz