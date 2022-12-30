В Новой Зеландии выпустят почтовые марки и монеты в стиле «Аватара 2»
Поделиться
«Аватар: Путь воды» стал не только огромным событием в мире кино, но и важной вехой для Новой Зеландии. Именно там снимали большинство сцен картины и оборудовали специальные съёмочные зоны. В честь премьеры правительство Новой Зеландии анонсировало коллекцию почтовых марок и специальных монет, стилизованных под фильм Джеймса Кэмерона.
Кинопроизводство стало важным компонентом нашей национальной идентичности и экономики, и для нас большая честь стать частью этого путешествия благодаря этим маркам и монетам. Мы празднуем тот факт, что эти фильмы были сняты и спродюсированы в нашей стране, с использованием опыта и качества нашей новозеландской киноиндустрии.
Атрибутику по «Аватару 2» уже можно предзаказать на сайте почты Новой Зеландии. Рассылать мерчандайз начнут уже 1 марта 2023 года.
Фото
Фото: collectables.nzpost.co.nz
Фото: collectables.nzpost.co.nz
Фото: collectables.nzpost.co.nz
Фото: collectables.nzpost.co.nz
Фото: collectables.nzpost.co.nz
Фото: collectables.nzpost.co.nz
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
14:16
-
14:05
-
13:34
-
13:15
-
13:02
-
12:41
-
12:27
-
11:47
-
11:18
-
10:34
-
10:07
-
09:40
- 29 декабря 2022
-
22:07
-
21:34
-
21:06
-
20:35
-
19:55
-
19:23
-
18:57
-
18:21
-
17:44
-
17:14
-
17:07
-
16:47
-
16:19
-
16:05
-
16:05
-
15:41
-
15:34
-
15:34
-
14:57
-
14:39
-
14:23
-
13:45
-
13:25
Партнерский контент