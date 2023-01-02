Подробности об игре по «Звёздным войнам» от Ubisoft раскроют в этом году

Креативный директор Ubisoft Джулиан Герайти в своём поздравлении с Новым годом намекнул, что в этом году студия Massive и издатель раскроют много информации о новой игре по «Звёздным войнам».

Поздравительный пост в «Твиттере» он подкрепил логотипом «Звёздных войн», внизу которого располагаются эмблемы Ubisoft, Massive Entertainment и Lucasfilm.

Поздравляю всех с Новым годом! 2023-й станет для нас всех грандиозным. Присоединяйтесь к нашему приключению!

Фото: «Твиттер»

Сейчас Massive Entertainment трудится над Avatar: Frontiers of Pandora. При этом команда уже набирает тестеров новой игры по вселенной «Звёздные войны». Разработчики отмечают, что они ищут тестировщиков, которые живут в городе Мальмё (Швеция) или недалеко от него. По словам команды, они принимают «всех геймеров, чтобы создавать лучшие проекты».