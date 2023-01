В последнюю неделю 2022-го Elden Ring вновь покорила чарт Steam

Valve презентовала топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam в период с 26 декабря по 1 января. Лидером в очередной раз стал портативный ПК Steam Deck. А второе место заняла самая титулованная игра 2022 года — Elden Ring. Ролевое приключение FromSoftware стало главной игрой года по версии The Game Awards, целого ряда профильных изданий и самых разных СМИ.

Третью строчку чарта занял один из ярчайших шутеров 2022-го — Call of Duty: Modern Warfare 2, а на четвёртой расположился тактический боевик Ready or Not — сейчас в Steam игру отдают со скидкой в 25% — за 974 рубля.

Чарт продаж в Steam с 26 декабря по 1 января: