«Чебурашка» поставил абсолютный рекорд по сборам за 1 января

«Чебурашка» оказался невероятно востребованным. Картина поставила абсолютный рекорд сборов 1 января, обойдя даже «Последнего богатыря: Корень зла».

По итогам 1 января «Чебурашка» собрал 225 млн рублей, тогда как у второй части «Последнего рыцаря» было 156 млн рублей — и тогда это был рекорд, хотя фильм выходил одновременно в цифре. Другими рекордсменами даты были «Холоп» (147,6 млн рублей в 2020-м), «Викинг» (133 млн рублей в 2017-м) и «Т-34» (115 млн рублей в 2019-м).

«Чебурашка» показал очень мощный старт и имеет все шансы стать долгосрочным лидером и одним из самых кассовых фильмов в истории российского проката. За неполные два дня его касса превысила 730 млн рублей с учётом предпродаж, поэтому планку в 1 млрд новинка возьмёт уже совсем скоро.

У «Чебурашки» есть все шансы взять 2 млрд рублей в прокате — и даже 3 млрд рублей. Такое за последние лет 10 смог взять только «Холоп». К примеру, даже «Мстители: Финал» в России за всё время проката заработали 2,5 млрд рублей, а «Человек-паук: Нет пути домой» — 2,9 млрд рублей.