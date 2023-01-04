В новом сезоне мобильной World of Tanks игроки сразятся с Центральным Процессором

Lesta Games анонсировала новый боевой пропуск для мобильного экшена World of Tanks Blitz. Он называется «Металлический шторм». В нём авторы продолжат развивать историю о вражеском искусственном интеллекте.
По сюжету искусственный интеллект уже давно пытается уничтожить человечество. В прошлом сезоне избежать катастрофы удалось только благодаря боевым навыкам участников Сопротивления. Бойцам удалось перехватить инициативу, перепрограммировав и модифицировав множество вражеских танков. Теперь их задача — перейти в наступление.
Выполняя задачи командования, бойцы постепенно будут подступать к Цитадели — месту, где расположен Центральный Процессор, мозг искусственного интеллекта. Киборгов ждёт битва, которой ещё не видела эта вселенная.
В новом сезоне игроков ждёт много нового контента — различная экипировка, вооружение, а также аватары, камуфляж и другие ценные вещи.
Кампанию «Металлический шторм» можно будет пройти бесплатно. Но разработчики рекомендуют купить платный пропуск, чтобы получить максимально яркий боевой опыт. Он даст несколько наград, в том числе мощный танк «Повстанец» (на 30-м уровне) и анимированный скин на танк (на 55-м уровне).
Фото: Lesta Games
Фото: Lesta Games
Фото: Lesta Games
Более подробную информацию можно узнать на официальном портале игры — по этой ссылке.
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