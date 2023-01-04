В «Аватаре 3» покажут злых на'ви

В «Аватаре» и «Аватаре: Путь воды» зрители знакомятся с двумя разными кланами на'ви — лесными жителями Оматикайя и водными — Меткайина. Эти мирные племена применяют силу только тогда, когда их пытаются поработить. Джеймс Кэмерон недавно заявил, что в «Аватаре 3» он покажет других, агрессивных и злых на'ви.

В первых двух картинах я сделал акцент на отрицательных чертах людей и положительных на'ви. В «Аватаре 3» будет всё наоборот. И мы продолжим исследовать новые миры, развивая историю главных героев.

Кэмерон уже завершил съёмки «Аватара 3». Картина должна выйти на экраны 20 декабря 2024 года. Если режиссёр продлит франшизу до «Аватара 5», то на'ви точно прибудут на Землю. Вторая часть собрала в мировом прокате более $ 1,4 млрд и уже окупилась.