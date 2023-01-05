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Системные требования игры The Day Before

Авторы якутской The Day Before раскрыли системные требования игры
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Российские разработчики видеоигры The Day Before в преддверии релиза своего проекта опубликовали минимальные и рекомендованные системные требования.

Так, MMO в сеттинге постапокалипсиса будет требовать от 10 до 16 гигабайт оперативной памяти и должна пойти даже на системах среднего уровня.

Минимальные системные требования:

  • процессор: Intel Core i5-4430 или AMD FX-6300;
  • оперативная память: 10 ГБ;
  • видеокарта: GeForce GTX 960 или AMD Radeon R7 370.

Рекомендуемые системные требования:

  • процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600;
  • оперативная память: 16 ГБ;
  • видеокарта: GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

Игра в открытом мире The Day Before от якутской студии FNTASTIC выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series 1 марта 2023 года.

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