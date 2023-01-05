Авторы якутской The Day Before раскрыли системные требования игры

Российские разработчики видеоигры The Day Before в преддверии релиза своего проекта опубликовали минимальные и рекомендованные системные требования.

Так, MMO в сеттинге постапокалипсиса будет требовать от 10 до 16 гигабайт оперативной памяти и должна пойти даже на системах среднего уровня.

Минимальные системные требования:

процессор: Intel Core i5-4430 или AMD FX-6300;

Intel Core i5-4430 или AMD FX-6300; оперативная память: 10 ГБ;

10 ГБ; видеокарта: GeForce GTX 960 или AMD Radeon R7 370.

Рекомендуемые системные требования:

процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600;

Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600; оперативная память: 16 ГБ;

16 ГБ; видеокарта: GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

Игра в открытом мире The Day Before от якутской студии FNTASTIC выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series 1 марта 2023 года.