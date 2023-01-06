В Steam резко выросли региональные цены. Игры Ubisoft для Турции стали втрое дороже

После завершения зимней распродажи в Steam вступили обновлённые региональные цены на игры. Ряд издателей уже повысил стоимость своих игр в ряде стран, включая Турцию и Аргентину.

Из топовых разработчиков цены уже обновил Ubisoft. Один из пользователей заметил, что цены на популярные тайтлы компании выросли в 2-3 раза.

Например, раньше Assassin's Creed Odyssey и Watch Dogs 2 можно было купить за 269 турецких лир, теперь же цена составляет 699 лир. В Аргентине цена тех же игр выросла с 2999 до 5999 песо.

Фото: Steam / DTF

Стоимость некоторых других тайтлов также существенно выросла: среди них градостроительный симулятор Anno 1800 (примерно на 150%) и тактический командный шутер Tom Clancy's Rainbow Six Siege (на 160%).