Netflix тизерит второй сезон «Уэнсдей»

Один из главных сериалов 2022 года должен был получить продолжение — об этом говорит и открытый финал, и невероятный интерес аудитории. Хотя вокруг возможного второго сезона «Уэнсдей» ходили разные слухи: например, что проект может переехать на новую платформу.
Впоследствии стало известно, что «Уэнсдей» всё-таки останется на Netflix, хотя официально онлайн-кинотеатр не объявлял о продлении сериала.
Сегодня же в соцсетях Netflix появилось загадочное сообщение — многие уверены, что таким образом платформа тизерит второй сезон. Другие при этом уверены, что таким образом сайт решил проверить реакцию аудитории.
Фото: Netflix Twtter
Согласно исследованию Nielsen, в период с 21 по 27 ноября «Уэнсдей» посмотрели почти 6 млрд минут. Это второй результат за всю историю существования онлайн-кинотеатров.
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