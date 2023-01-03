Netflix могут лишить второго сезона «Уэнсдей»

Сериал «Уэнсдей» от Тима Бёртона стал одним из самых популярных на платформе Netflix, показав второй лучший дебют в истории существования онлайн-кинотеатров. Есть вероятность, что второй сезон покажут не на Netflix, а на другом стриминговом сервисе. Так считают журналисты издания Independent.

Новость по теме Сериал «Уэнсдей» показал второй лучший дебют в истории онлайн-кинотеатров

Второй сезон «Уэнсдей» может выйти не на Netflix потому, что в 2022 году Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) заключила соглашение с Amazon о слиянии компаний. Сумма сделки составила $ 8,5 млрд. Правами на шоу Тима Бёртона как раз владеет MGM. Именно поэтому продолжение могут перенести на другую площадку.

Журналисты отмечают, что Netflix может заключить соглашение с MGM и Amazon, чтобы шоу осталось у них. Онлайн-кинотеатр пока не анонсировал второй сезон «Уэнсдей», учитывая невероятный успех сериала, продолжение точно увидит свет.