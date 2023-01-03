Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix могут лишить второго сезона «Уэнсдей»

Netflix могут лишить второго сезона «Уэнсдей»
Комментарии

Сериал «Уэнсдей» от Тима Бёртона стал одним из самых популярных на платформе Netflix, показав второй лучший дебют в истории существования онлайн-кинотеатров. Есть вероятность, что второй сезон покажут не на Netflix, а на другом стриминговом сервисе. Так считают журналисты издания Independent.

Новость по теме
Сериал «Уэнсдей» показал второй лучший дебют в истории онлайн-кинотеатров

Второй сезон «Уэнсдей» может выйти не на Netflix потому, что в 2022 году Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) заключила соглашение с Amazon о слиянии компаний. Сумма сделки составила $ 8,5 млрд. Правами на шоу Тима Бёртона как раз владеет MGM. Именно поэтому продолжение могут перенести на другую площадку.

Журналисты отмечают, что Netflix может заключить соглашение с MGM и Amazon, чтобы шоу осталось у них. Онлайн-кинотеатр пока не анонсировал второй сезон «Уэнсдей», учитывая невероятный успех сериала, продолжение точно увидит свет.

«Уэнсдей» уже стала мировым хитом. Когда ждать второй сезон? «Уэнсдей» уже стала мировым хитом. Когда ждать второй сезон?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023