Netflix могут лишить второго сезона «Уэнсдей»

Сериал «Уэнсдей» от Тима Бёртона стал одним из самых популярных на платформе Netflix, показав второй лучший дебют в истории существования онлайн-кинотеатров. Есть вероятность, что второй сезон покажут не на Netflix, а на другом стриминговом сервисе. Так считают журналисты издания Independent.
Второй сезон «Уэнсдей» может выйти не на Netflix потому, что в 2022 году Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) заключила соглашение с Amazon о слиянии компаний. Сумма сделки составила $ 8,5 млрд. Правами на шоу Тима Бёртона как раз владеет MGM. Именно поэтому продолжение могут перенести на другую площадку.
Журналисты отмечают, что Netflix может заключить соглашение с MGM и Amazon, чтобы шоу осталось у них. Онлайн-кинотеатр пока не анонсировал второй сезон «Уэнсдей», учитывая невероятный успех сериала, продолжение точно увидит свет.
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