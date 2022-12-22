«Уэнсдей» показал второй лучший дебют в истории онлайн-кинотеатров

Согласно исследованию аналитической фирмы Nielsen, в период с 21 по 27 ноября сериал «Уэнсдей» Тима Бёртона насмотрели почти 6 млрд минут. Это второй результат за всю историю существования онлайн-кинотеатров. Лидером по-прежнему остаётся четвёртый сезон «Очень странных дел», на который зрители в первую неделю потратили 7,2 млрд минут.

По данным Netflix, за первые 28 дней с момента премьеры «Уэнсдей» насмотрели более 173 млн часов, общее количество просмотренного времени выросло до 1,19 млрд часов. А на четвёртый сезон «Очень странных дел» потратили 1,35 млрд часов. Таким образом, проект Бёртона не смог обойти шоу братьев Даффер и по этому параметру.

«Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли вышел на Netflix 23 ноября. Мистический детектив рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Девушке предстоит овладеть паранормальными способностями и разгадать тайну её семейства.