Сериал «Уэнсдей» официально продлили на второй сезон

Netflix объявил о продлении сериала «Уэнсдей» на второй сезон. Это было довольно ожидаемо, ведь шоу с Дженной Ортегой занимает вторую строчку в списке самых популярных англоязычных проектов онлайн-кинотеатра. Спустя полтора месяца после выхода его до сих пор обсуждают: снимают ролики, выпускают разборы и делятся друг с другом стикерами в мессенджерах.
«Уэнсдей» — сериал по вселенной «Семейки Аддамс». Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. В ней девушка должна раскрыть тайну своих родителей и положить конец убийствам, которые охватили школу. За создание сериала отвечают Тим Бёртон и создатели «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлз Миллар.
Первый сезон вышел 23 ноября и стал большим хитом Netflix. О сроках выхода продолжения в онлайн-кинотеатре не сообщают, однако второй сезон не стоит ждать раньше конца 2023 года.
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