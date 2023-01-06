Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Уэнсдей» официально продлили на второй сезон

Сериал «Уэнсдей» официально продлили на второй сезон
Комментарии

Netflix объявил о продлении сериала «Уэнсдей» на второй сезон. Это было довольно ожидаемо, ведь шоу с Дженной Ортегой занимает вторую строчку в списке самых популярных англоязычных проектов онлайн-кинотеатра. Спустя полтора месяца после выхода его до сих пор обсуждают: снимают ролики, выпускают разборы и делятся друг с другом стикерами в мессенджерах.

«Уэнсдей» — сериал по вселенной «Семейки Аддамс». Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. В ней девушка должна раскрыть тайну своих родителей и положить конец убийствам, которые охватили школу. За создание сериала отвечают Тим Бёртон и создатели «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлз Миллар.

Первый сезон вышел 23 ноября и стал большим хитом Netflix. О сроках выхода продолжения в онлайн-кинотеатре не сообщают, однако второй сезон не стоит ждать раньше конца 2023 года.

Тест. Кто ты из сериала «Уэнсдей» Тест. Кто ты из сериала «Уэнсдей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023