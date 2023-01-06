Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Успех «Аватара 2» вынуждает Джеймса Кэмерона выпустить ещё три фильма

Успех «Аватара 2» вынуждает Джеймса Кэмерона выпустить ещё три фильма
Комментарии

Ещё до старта проката «Аватара: Путь воды» Джеймс Кэмерон заявлял, что ленте нужно как минимум $ 2 млрд, чтобы окупить все затраты. Иначе режиссёр остановился бы на трилогии, ведь третий фильм уже снят. Однако первоначальным планам постановщика быть — Кэмерон сообщил об этом лично.

Похоже, что с нынешними темпами сборов мы легко преодолеем наш порог окупаемости. Так что, видимо, я уже не смогу выкрутиться из этой истории, мне придётся заняться продолжениями. Теперь я знаю, чем буду заниматься в ближайшие шесть или семь лет.

Если всё пойдёт по плану режиссёра, то ещё три «Аватара» будут выходить каждые два года. То есть третья часть выйдет в декабре 2024-го, «Аватар 4» — в декабре 2026-го и «Аватар 5» — в декабре 2028-го.

У «Аватара» аж 4 сиквела. Как долго пытаются снять самый дорогой фильм в истории У «Аватара» аж 4 сиквела. Как долго пытаются снять самый дорогой фильм в истории

Что касается второй части, то она уже вошла в топ-10 самых кассовых фильмов всех времён. В ближайшее время картина обгонит первых «Мстителей» и вплотную подберётся к «Королю льву».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023