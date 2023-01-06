Успех «Аватара 2» вынуждает Джеймса Кэмерона выпустить ещё три фильма

Ещё до старта проката «Аватара: Путь воды» Джеймс Кэмерон заявлял, что ленте нужно как минимум $ 2 млрд, чтобы окупить все затраты. Иначе режиссёр остановился бы на трилогии, ведь третий фильм уже снят. Однако первоначальным планам постановщика быть — Кэмерон сообщил об этом лично.

Похоже, что с нынешними темпами сборов мы легко преодолеем наш порог окупаемости. Так что, видимо, я уже не смогу выкрутиться из этой истории, мне придётся заняться продолжениями. Теперь я знаю, чем буду заниматься в ближайшие шесть или семь лет.

Если всё пойдёт по плану режиссёра, то ещё три «Аватара» будут выходить каждые два года. То есть третья часть выйдет в декабре 2024-го, «Аватар 4» — в декабре 2026-го и «Аватар 5» — в декабре 2028-го.

Что касается второй части, то она уже вошла в топ-10 самых кассовых фильмов всех времён. В ближайшее время картина обгонит первых «Мстителей» и вплотную подберётся к «Королю льву».