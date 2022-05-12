У «Аватара» аж 4 сиквела. Как долго пытаются снять самый дорогой фильм в истории

Продолжения «Аватара» уже превратились в своего рода мем: после невероятного успеха первой части Джеймс Кэмерон решил одновременно снимать сразу два продолжения — как в своё время делали с «Пиратами Карибского моря».

Однако что-то пошло не так, поскольку прошло уже больше 12 лет, а мы до сих пор не увидели даже «Аватара 2». Его вроде бы всё же планируют выпустить в декабре 2022 года — спустя 13 лет после первой части. События сиквела также развернутся спустя десятилетие после финала оригинала. Кэмерон уже успел значительно пересмотреть свои планы — вместо двух продолжений снимали сразу четыре. Настоящий прецедент.

Мы решили кратко пересказать, как шло создание продолжения «Аватара» — и сколько раз его переносили.

Осенью 2010 года планировали сделать два сиквела, «Аватар 2» хотели выпустить в декабре 2014 года , а третью часть — ещё через год.

, а третью часть — ещё через год. В августе 2012 года объявляют о переносе премьеры на два года: «Аватар 2» выйдет в декабре 2016-го , «Аватар 3» — в декабре 2017-го. Вместе с этим анонсируют «Аватар 4» — его хотят показать в декабре 2018-го.

, «Аватар 3» — в декабре 2017-го. Вместе с этим анонсируют «Аватар 4» — его хотят показать в декабре 2018-го. В январе 2015 года премьеру опять откладывают: теперь на декабрь 2017-го . Третью и четвёртую части собираются выпустить в конце 2018-го и 2019-го.

. Третью и четвёртую части собираются выпустить в конце 2018-го и 2019-го. В январе 2016 года премьеру опять откладывают, а уже в апреле анонсируют пятую часть: «Аватар 2» выйдет в конце 2018-го , «Аватар 3» — в конце 2020-го, «Аватар 4» — в конце 2022-го, а «Аватар 5» — в конце 2023 года.

, «Аватар 3» — в конце 2020-го, «Аватар 4» — в конце 2022-го, а «Аватар 5» — в конце 2023 года. В апреле 2017 года фильм ещё раз откладывают — уже до декабря 2020 года . «Аватар 3» же хотят выпустить в конце 2021-го, «Аватар 4» — в конце 2024-го, а «Аватар 5» — в конце 2025 года.

. «Аватар 3» же хотят выпустить в конце 2021-го, «Аватар 4» — в конце 2024-го, а «Аватар 5» — в конце 2025 года. В сентябре 2017 года съёмки четырёх фильмов наконец-то стартуют, всего спустя шесть лет после изначального плана.

В мае 2019 года, когда Disney закончила покупку Fox, выход фильмов опять отложили: премьера «Аватара 2» запланирована на декабрь 2021 года , «Аватара 3» — на декабрь 2023-го, «Аватара 4» — на декабрь 2025-го, а «Аватара 5» — на декабрь 2027-го.

, «Аватара 3» — на декабрь 2023-го, «Аватара 4» — на декабрь 2025-го, а «Аватара 5» — на декабрь 2027-го. В марте 2020 года после начала пандемии коронавируса съёмки «Аватаров» заморозили на три месяца.

Летом 2020 года из-за пандемии Disney вновь вносит коррективы в расписание: теперь «Аватар 2» выйдет 16 декабря 2022 года, «Аватар 3» — 20 декабря 2024-го, «Аватар 4» — 18 декабря 2026-го, «Аватар 5» — 22 декабря 2028-го.

Весной 2022 года Disney объявляет название «Аватара 2» — «Аватар: Путь воды». Позже появляется первый трейлер сиквела. События фильма разворачиваются через 10 лет после первой части, а главными героями выступят протагонисты оригинала.

Судя по всему, «Аватар» разросся до четырёх продолжений в процессе расширения истории. Изначально многие актёры из первой части не должны были возвращаться (вообще-то многие из них там погибли), однако постепенно Кэмерон возвращал всех, включая Сигурни Уивер и Стивена Лэнга.

При этом никто не раскрывает бюджет «Аватаров» — но, по прикидкам, нас ждёт самый дорогой кинопроект в истории. Первая часть в своё время обошлась примерно в $ 400-450 млн с учётом маркетинга (на него ушла треть). Сиквелы же решили снимать одновременно, что для Голливуда серьёзная авантюра.

С одной стороны, таким образом удаётся сэкономить больше денег, чем снимать каждую ленту отдельно. С другой – одновременные затраты кажутся совсем баснословными. По прикидкам, только на производство четырёх фильмов потратят больше $ 1 млрд.

Посмотреть «Аватаров» хочется хотя бы поэтому — узнать, почему Кэмерону потребовалось снимать сразу четыре фильма, на которые к выпуску финала он потратит почти 20 лет своей жизни.

Это настоящее событие в индустрии. Такое себе может позволить только один человек — создатель «Терминатора», «Чужих», «Титаника» и «Аватара». Имя ему — Джеймс Кэмерон.

Одновременно с этим интересно, как сиквелы воспримут зрители. Disney, может, и потратил огромные деньги на все четыре фильма, но если «Аватар: Путь воды» покажет себя недостаточно уверенно в прокате, то планы на три оставшихся продолжения могут масштабно поменяться.

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Если не случится чего-то совсем экстраординарного, премьеру «Аватара 2» больше не перенесут и фильм действительно выйдет 16 декабря 2022 года. Более того, за три месяца до релиза сиквела Disney покажет в кинотеатрах отреставрированную версию первой части.

Тут, правда, кроется самый неприятный факт для российских зрителей — ни ремастер «Аватара», ни сиквел могут не выйти в стране. Многие кинотеатры уже прогнозировали, что не продержатся до конца лета, если государство не начнёт масштабно поддерживать отрасль. Вдобавок и Disney не торопится возвращаться в Россию.