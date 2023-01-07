Apple может окончательно отменить выпуск нового iPhone SE

О том, что Apple может отказаться от создания нового iPhone SE, аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо рассказывал в конце декабря. Вчера, 6 января, он заявил, что компания точно не будет создавать, производить и запускать эту модель в продажу, даже в 2024 году.

Новость по теме Apple может отказаться от создания нового iPhone SE

Ранее аналитик утверждал, что компания может перенести срок выпуска нового бюджетного смартфона на 2024 год. По его словам, корпорация отказалась и от этой идеи.

Он снова привёл к своему тезису ранее озвученный им фактор. По его словам, корпорация пришла к выводу, что недорогие модели телефонов пользуются недостаточно высоким спросом. Кроме того, прошлые итерации iPhone SE продавались хуже, чем планировала реализовать корпорация изначально.

Плюс к этому наблюдается общий экономический спад, поэтому топ-менеджеры Apple решили направить свободные средства в другие производства.