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Apple может отказаться от создания нового iPhone SE

Apple может отказаться от создания нового iPhone SE
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Уважаемый аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо уверен, что Apple откажется от выпуска бюджетного смартфона iPhone SE 4 или сместит сроки его выпуска минимум на 2024 год. По словам Куо, проанализировав рынок, корпорация пришла к выводу, что недорогие модели телефонов пользуются недостаточно высоким спросом.

Плюс к этому наблюдается общий экономический спад, поэтому топ-менеджеры Apple решили направить свободные средства в другие производства. Ранее ходили слухи, что iPhone SE четвёртого поколения будет иметь тот же форм-фактор, что и модель iPhone XR — с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем Liquid Retina. Эту информацию опроверг аналитик Росс Янг. Он заявил, что Apple еще не определилась с размером дисплея и начинкой для iPhone SE 4.

На прошлой неделе стало известно, что Apple решила съехать из российского офиса. Штаб-квартира компании в России располагается в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлём. О прекращении аренды рассказали источники издания РБК.

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