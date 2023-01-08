Ubisoft раскрыла системные требования The Settlers: New Allies

Ubisoft презентовала минимальные и рекомендованные системные требования стратегии The Settlers: New Allies, которая выйдет на ПК 17 февраля этого года. Также издатель запланировал выпуск игры на консолях, но пока неизвестно, когда она до них доберётся.

Минимальные и рекомендованные системные требования The Settlers: New Allies

Минимальные:

Операционная система — Windows 10 (64-битная);

Процессор — Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 3 1200;

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 950 с 2 ГБ VRAM или AMD Radeon RX 550 с 2 ГБ VRAM;

Оперативная память — 8 ГБ.

Рекомендованные:

Операционная система — Windows 10 (64-битная);

Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1600;

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970 с 4 ГБ VRAM или AMD Radeon RX 470 с 4 ГБ VRAM;

Оперативная память — 8 ГБ.

Игра продаётся не только в магазине Ubisoft, но и в Epic Games Store, где она доступна для покупки и российским пользователям.