Ubisoft раскрыла системные требования The Settlers: New Allies
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Ubisoft презентовала минимальные и рекомендованные системные требования стратегии The Settlers: New Allies, которая выйдет на ПК 17 февраля этого года. Также издатель запланировал выпуск игры на консолях, но пока неизвестно, когда она до них доберётся.
Минимальные и рекомендованные системные требования The Settlers: New Allies
Минимальные:
- Операционная система — Windows 10 (64-битная);
- Процессор — Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 3 1200;
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 950 с 2 ГБ VRAM или AMD Radeon RX 550 с 2 ГБ VRAM;
- Оперативная память — 8 ГБ.
Рекомендованные:
- Операционная система — Windows 10 (64-битная);
- Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1600;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970 с 4 ГБ VRAM или AMD Radeon RX 470 с 4 ГБ VRAM;
- Оперативная память — 8 ГБ.
Игра продаётся не только в магазине Ubisoft, но и в Epic Games Store, где она доступна для покупки и российским пользователям.
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