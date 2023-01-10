Турнирный оператор BLAST объявил расписание турниров по CS:GO на 2023 год

Организатор киберспортивных турниров BLAST анонсировал даты проведения соревнований серии BLAST Premier 2023 по шутеру Counter-Strike: Global Offensive.

Как и в предыдущие годы, турнирный оператор проведёт полноценный сезон, разделённый на два сплита (весенний и осенний), а также финальный чемпионат с призовым фондом в размере $ 1 млн.

Попасть в финал весеннего и осеннего сезона можно будет двумя способами — турнир Groups для клубов-партнёров BLAST и ивент Showdown, куда могут пройти победители региональных онлайн-соревнований.

Фото: BLAST

Расписание BLAST Premier 2023 по CS:GO:

9-19 января — BLAST Premier Spring Groups 2023, будет проведён в студии;

11-16 апреля — BLAST Premier Spring Showdown 2023, онлайн;

6-11 июня — BLAST Premier Spring Final 2023, стадион;

13-23 июля — BLAST Premier Fall Groups 2023, студия;

3-8 октября — BLAST Premier Fall Showdown 2023, онлайн;

21-26 ноября — BLAST Premier Fall Final 2023, стадион;

12-17 декабря — BLAST Premier World Final 2023, стадион.

Помимо этого, в мае BLAST проведёт главный турнир по CS:GO — мэйджор BLAST.tv Paris Major 2023 во Франции.