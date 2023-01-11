Новые видеокарты AMD массово выходят из строя по загадочной причине

Представители компании по ремонту видеокарт KrisFix заявили, что 48 из 60 неисправных видеоускорителей Radeon RX 6900 и RX 6800, которые они получили в течение трёх последних недель, не подлежат ремонту. Эксперты, проведя опрос среди клиентов, сначала пришли к выводу, что причина поломок — последний драйвер для этих карт, который был выпущен в декабре 2022 года. Но оказалось, что проблема не в этом.

KrisFix также опубликовала ряд фотографий, на которых видно, что графический процессор на карте серии Radeon RX 6000 имеет трещины. Это значит, что в поломках виноват не драйвер. Специалисты просят всех, кто столкнулся с подобной поломкой, дать обратную связь Эксперты продолжают изучать эту проблему.

Фото: KrisFix

Фото: KrisFix

В декабре журналисты поделились впечатлениями от личного знакомства с первыми видеокартами AMD поколения RDNA 3. Как и предполагалось, новинки проявили себя отлично — особенно на фоне предложений NVIDIA.