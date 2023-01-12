Assassin's Creed Mirage делают для фанатов оригинальных Assassin's Creed

Творческий директор грядущей Assassin's Creed Mirage Стефан Будон признался, что это камерное приключение создаётся в том числе с подачи фанатов серии. Многие из них любят масштабные Assassin's Creed Origins, Odyssey и Valhalla. Но многие поклонники от них устали — и они стали просить Ubisoft вернуть цикл к корням.
Разработчики услышали просьбы аудитории и решили пойти ей навстречу.
Фанаты серии изъявили желание получить историю, которая была бы сфокусированна на основных принципах первых выпусков Assassin's Creed — по масштабам они были более «интимными» играми. Этот запрос нашёл отклик у нас, разработчиков. И он стал отправной точкой проекта.
События Assassin's Creed Mirage развернутся в 852 году в Багдаде, где 17-летний Басим промышляет мелким воровством. За ним следит мастер-ассасин Рошан, которая в сложной ситуации решает спасти умелого воришку и забирает его в ещё строящуюся крепость Аламут для обучения мастерству Незримых. Басим разделяет идеологию братства о свободе.
По данным инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft планирует выпустить Mirage не раньше августа 2023 года — это непубличный второй большой перенос игры. По слухам игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, а также на устаревших PS4 и Xbox One.
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