Режиссёра Майкла Бэя обвинили в убийстве редкого голубя

Итальянские власти обвинили знаменитого режиссёра Майкла Бэя в убийстве голубя. Инцидент произошёл на съёмках боевика «Призрачная шестёрка» в Риме. Постановщик «Трансформеров», «Плохих парней» и других блокбастеров отрицает все обвинения.

Я известный любитель животных и активный зоозащитник. Ни одно животное, задействованное в постановке, не пострадало. Я не причинил вреда ни одному животному в фильмах, над которыми работал последние 30 лет.

При этом итальянские власти утверждают, что на съёмках «Призрачной шестёрки» в 2018 году почтовый голубь был именно убит. В Италии они входят в реестр охраняемых видов птиц. В стране действует национальный закон, запрещающий причинение вреда, убийство или отлов любой дикой птицы, включая голубей.

В прошлом году Бэй и его команда юристов предприняли три попытки закрыть дело в суде. Поскольку Бэй был режиссёром фильма, он несёт ответственность за всё происходившее на площадке. Итальянские власти предоставили ему возможность урегулировать вопрос штрафом, но постановщик отказывается признавать свою вину.