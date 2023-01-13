Режиссёра Майкла Бэя обвинили в убийстве редкого голубя

Итальянские власти обвинили знаменитого режиссёра Майкла Бэя в убийстве голубя. Инцидент произошёл на съёмках боевика «Призрачная шестёрка» в Риме. Постановщик «Трансформеров», «Плохих парней» и других блокбастеров отрицает все обвинения.
Я известный любитель животных и активный зоозащитник. Ни одно животное, задействованное в постановке, не пострадало. Я не причинил вреда ни одному животному в фильмах, над которыми работал последние 30 лет.
При этом итальянские власти утверждают, что на съёмках «Призрачной шестёрки» в 2018 году почтовый голубь был именно убит. В Италии они входят в реестр охраняемых видов птиц. В стране действует национальный закон, запрещающий причинение вреда, убийство или отлов любой дикой птицы, включая голубей.
В прошлом году Бэй и его команда юристов предприняли три попытки закрыть дело в суде. Поскольку Бэй был режиссёром фильма, он несёт ответственность за всё происходившее на площадке. Итальянские власти предоставили ему возможность урегулировать вопрос штрафом, но постановщик отказывается признавать свою вину.
- 13 января 2023
-
16:36
-
16:09
-
16:06
-
16:06
-
16:02
-
16:01
-
15:45
-
15:00
-
14:42
-
14:18
-
13:55
-
13:42
-
13:30
-
13:13
-
12:41
-
12:30
-
11:34
-
10:59
-
10:10
-
09:30
- 12 января 2023
-
22:21
-
21:36
-
21:03
-
20:27
-
20:25
-
19:54
-
19:13
-
18:47
-
18:27
-
18:14
-
18:03
-
17:34
-
17:18
-
17:13
-
16:47