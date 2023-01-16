HBO показала трейлер новых серий The Last of Us
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HBO после премьеры первого эпизода The Last of Us показала минутный трейлер оставшихся восьми эпизодов сериала. Желающим остаться в неведении, лучше не смотреть ролик. Тем кто уже видел игры — можно и посмотреть.
Премьера The Last of Us оказалась громкой — сериал очень бурно обсуждают в соцсетях, а первые зрители ставят высоченные оценки. На рейтинг на IMDB сейчас составляет 9,5 баллов из десяти (а отдельно первой серии выставили 9,9 баллов). На Rotten Tomatoes схожая ситуация — 96 баллов от зрителей (и 99 баллов от критиков).
Впереди ещё восемь эпизодов, при этом разной продолжительности. Какие-то серии идут по 50-60 минут, а какие-то вплоть до 80 минут — первая серия не станет тут исключением.
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