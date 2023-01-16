«Аватар 2» собрал во всём мире уже $ 1,9 млрд. До «Человека-паука» рукой подать

За ещё один уикенд «Аватар 2» смог преодолеть планку в $ 1,901 млрд мировых сборов. Картина по-прежнему находится на седьмом месте в списке самых кассовых лент в истории, но скоро явно перегонит «Человека-паука: Нет пути домой» — у ленты $ 1,916 млрд.

Скорее всего, фильм Джеймса Кэмерона сможет собрать и больше $ 2 млрд, но для этого явно потребуется много времени. К тому же прокат ленты пока что не собирается останавливаться.

Фото: Box Office Mojo

«Аватар: Путь воды» можно посмотреть во всех кинотеатрах мира, включая Россию. Правда, из-за этого отечественные кинотеатры могут понести штрафы, но они к этому готовы. Детали можно узнать в нашем материале ниже.

Джеймс Кэмерон точно возьмётся за продолжение франшизы. Следующий фильм — «Аватар 3».