Кинотеатры России готовы к возможным штрафам за показы «Аватара 2»

В конце декабря прошлого года кинотеатры России начали показывать «Аватар: Путь воды», а 12 января лента добралась практически до всех регионов страны. Издание «Известия» рассказало о возможных последствиях незаконного показа «Аватара 2» со ссылкой на свои источники.

В отечественных кинотеатрах «Аватар 2» показывают без прокатного удостоверения, а сам эфир называют «предсеансным обслуживанием» перед показом лент, у которых есть прокатное удостоверение. Но это всё равно считается нарушением, потенциальный штраф может составить 50 тыс. рублей в первый раз, и 100-200 тыс. рублей за последующие нарушения.

Источник «Известий» в киносетях заявил, что Минкультуры знает об этой лазейке в законе и будет бороться с показами «Аватара 2» в стране. Но в отсутствие какой-либо существенной поддержки от государства кинотеатры готовы скорее заплатить штрафы, чем отказаться показывать голливудское кино ушедших из России студий. При этом невероятный успех «Чебурашки», который собрал уже более 3,4 млрд рублей в прокате, не переубедил кинотеатры. Как рассказал владелец одной региональной киносети, чтобы выйти в плюс, в России должны выйти «десять таких «Чебурашек» и десять таких новогодних каникул».

Что касается штрафов, то в текущей ситуации кинотеатры сложно привлечь к ответственности, так как за показ самих фильмов обычно отвечают сторонние организации, которые быстро самоликвидируются. Для фиксации нарушения также важно наличие распечатанного билета, а в случае с голливудскими релизами их продают только онлайн.

В Минкультуры заявили, что с лета 2022 года оштрафовали ряд кинотеатров за незаконные показы «Доктора Стрэнджа 2», «Мира Юрского периода: Господство», «Базза Лайтера» и других голливудских фильмов. Ведомство продолжает мониторить подобные нарушения, однако это занимает много времени, а сами кинотеатры не видят в этом какой-либо существенной угрозы, чтобы отказаться от проката блокбастеров.