Источник: Amazon отказался работать с Джереми Кларксоном. «Гранд Тур» закроют в 2024 году

Неподобающее поведение Джереми Кларксона опять ударило по его карьере. После спорных декабрьских высказываний шоумена о принце Гарри и Меган Маркл в Amazon оказались крайне недовольны произошедшим.

В итоге компания решила не продолжать работу с командой после ранее заказанных сериалов, о чём сообщает Deadline. Это означает, что «Ферма Кларксона» закончится на третьем сезоне, а «Гранд Тур» ждут ещё четыре специальных эпизода — они должны выйти до конца 2024 года.

Это большой удар как по Amazon, так и по команде «Гранд Тур» — автомобильное шоу было одним из самых успешных и популярных на Prime Video. Неизвестно, чем теперь будет заниматься команда «Гранд Тур». Также неизвестно, возможен ли выпуск новых эпизодов на других платформах или придётся опять придумывать новое шоу.

Джереми Кларксон известен своим сложным характером — именно по этой причине его уволили с «Топ Гир» в 2015 году.