OG победила Gaimin Gladiators и вышла в лидеры Dota Pro Circuit в Европе

Состав OG по Dota 2 одержал вторую победу в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для команд из Европы — пятёрка Михаила Misha Агатова уверенно переиграла Gaimin Gladiators со счётом 2:0.
Для «гладиаторов» это поражение стало первым в рамках онлайн-сезона. Без поражений теперь остаётся лишь Team Liquid, которая прямо сейчас проводит свой третий матч в рамках Entity Gaming.
Фото: Liquipedia
Региональные лиги Dota Pro Circuit проходят с 9 по 29 января в формате онлайн. По итогам сезона четыре лучшие команды европейского дивизиона получат право сыграть на глобальном ивенте The Lima Major 2023 в Перу.
Участники мэйджора в Перу разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки Dota Pro Circuit, необходимые для попадания на The International 12.
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