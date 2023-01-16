OG победила Gaimin Gladiators и вышла в лидеры Dota Pro Circuit в Европе

Состав OG по Dota 2 одержал вторую победу в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для команд из Европы — пятёрка Михаила Misha Агатова уверенно переиграла Gaimin Gladiators со счётом 2:0.

Для «гладиаторов» это поражение стало первым в рамках онлайн-сезона. Без поражений теперь остаётся лишь Team Liquid, которая прямо сейчас проводит свой третий матч в рамках Entity Gaming.

Фото: Liquipedia

Региональные лиги Dota Pro Circuit проходят с 9 по 29 января в формате онлайн. По итогам сезона четыре лучшие команды европейского дивизиона получат право сыграть на глобальном ивенте The Lima Major 2023 в Перу.

Участники мэйджора в Перу разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки Dota Pro Circuit, необходимые для попадания на The International 12.