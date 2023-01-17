Джедаи, Грогу и Сила — в полноценном трейлере третьего сезона «Мандалорца»
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Прошедшей ночью DIsney опубликовала полноценный трейлер третьего сезона «Мандалорца». До этого в сентябре показывали лишь небольшой тизер. В ролике показали самого Мандо и других охотников за головами. Конечно же, не обошлось и без малыша Грогу.
Ещё в трейлере показали нескольких джедаев с зелёными и синими световыми мечами, а также фрагмент, в котором Грогу применяет Силу и защищается.
Сюжет сезона расскажет о том, как Мандо и Грогу отправятся на родную планету первого — Мандалор. Все ключевые персонажи вернутся к своим ролям.
Известно, что шоураннер Джон Фавро уже работает над сценарием к четвёртому сезону. Третий сезон стартует с 1 марта в сервисе Disney+, который, к сожалению, не работает в России.
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