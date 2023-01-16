Что происходит в первой серии The Last of Us? Джоэл и Элли встретились

Свершилось! Сериал «Одни из нас» стартовал и тут же получил восторженные отзывы от зрителей. Но что происходит в сериале? Повторяет ли экранизация сюжет игры? Пересказываем первый эпизод!

Где смотреть?

Шоу показывает HBO, при этом русские субтитры на месте. Правда, в России официальной премьеры не было. Возможно, в будущем сериал выйдет на «Амедиатеке», где есть почти все шоу от HBO, но пока договорённостей не достигли.

Что случилось в первой серии The Last of Us

В начале показывают учёных, которые пришли на шоу и обсуждают опасные болезни с потенциалом к глобальной пандемии. Все сходятся во мнении, что бактерии и вирусы можно пережить. А вот грибы — другое дело, ведь они стремятся к контролю. Пока грибы не захватывают людей, потому что не переносят высокую температуру наших тел. Но в случае глобального потепления они эволюционируют и подчинят человечество.

Учёные нагоняют жути и призывают бояться грибов Фото: HBO

Дальше в кадре появляются Джоэл, его брат Томми и дочь Сара. У Джоэла день рождения, но он занят работой. Герой обещает вернуться домой пораньше. Сара по-тихому берёт сломанные часы отца и немного денег, а затем идёт на занятия. Тем временем в городе много полиции, а по новостям говорят о всплеске преступности.

После школы Сара чинит часы и вечером дарит их отцу, который задержался на работе. Когда дочка засыпает, Джоэл уходит из дома, чтобы вытащить брата из тюрьмы. Томми подрался в баре с агрессивным местным.

Сара просыпается глубокой ночью. У двери её дома испуганная соседская собака. Девочка идёт к соседям, но тех уже покусала заражённая бабушка. Больная гонится за Сарой, но её спасают Джоэл и Томми. Они говорят, что заражённых много и бегут из города. Вот только на выезде пробка, а военные уже оцепили местность.

Герои бегут от зомби и почти умирают — к счастью, военный спасает их от укуса. Вот только солдат получает ещё один приказ — убить выживших. Он извиняется и стреляет, но Томми сносит злодею голову. Увы, спасти Сару не успевают, девочка умирает на руках отца.

Вступление ещё драматичнее, чем в игре Фото: HBO

С начала эпидемии прошло 20 лет. Потерявший дочь Джоэл берётся за любую работу и даже сжигает трупы детей с подозрением на инфекцию. А ещё он таскает контрабанду для охраны и без особого напряга смотрит, как военные вешают нарушителей порядка.

Проблем у людей много. Например, Тесс попала в плен к Роберту. Она заплатила за аккумулятор для машины, но ненадёжный партнёр продал его кому-то ещё. Тесс обещает не мстить, если Роберт её отпустит, но диалог прерывает взрыв. Это «Цикады» устроили очередной теракт. Тесс сбегает, а затем попадает к военным, которые сутки держат её в заключении и отпускают.

Тесс и Джоэлу всё ещё нужен аккумулятор. Они хотят добраться до Томми, который давно не отвечает на радиосвязь. Вдруг с ним что-то случилось. Также герои узнают, где именно Роберт продаёт аккумулятор.

Из Педро Паскаля вышел замечательный Джоэл Фото: HBO

Ещё показывают девочку «Вероника», которую «Цикады» держат на цепи и постоянно проверяют на здравомыслие. Приходит Марлин: она объясняет подчинённым, что теракты отвлекают военных. Скоро в убежище соберётся много «Цикад», и они куда-то поведут пленницу. Тут же мы узнаем, что девочку на самом деле зовут Элли, но зрителю не рассказывают, чем она так важна.

Тесс и Джоэл ищут Роберта и случайно приходят в логово «Цикад». Оказывается, делец продавал аккумулятор именно им — вот только девайс не работал и вернуть деньги не было вариантом, из-за чего началась бойня. Бандиты и почти все «Цикады» погибли, поэтому раненая Марлин просит контрабандистов о помощи. Если Тесс и Джоэл отведут Элли в нужное место, получат рабочую машину и другой лут.

Элли не похожа на версию из игры, но с ролью справляется отлично Фото: HBO

Элли приводят в безопасное место на границе поселения. Там девочка находит музыкальную книгу с шифром и позже хитростью выведывает принцип работы шифра. Ночью под покровом дождя они отправляются в путь.

За пределами стены они встречают военного, с которым торгует Джоэл. Пока он проверяет всех на болезнь, Джоэл пытается договориться — но Элли ранит солдата ножом и попадает в беду. Джоэл вспоминает гибель Сары и в приступе ярости убивает солдата.

Тот, правда, успел проверить Элли, и герои видят, что она заражена. Девочка объясняет, что её укусили ещё три недели назад, но монстром она не стала. Тогда Тесс хватает Элли и поскорее её уводит. В это время по радио в квартире Джоэла звучит песня, намекающая на серьезные проблемы.

Жизнь потрепала Тесс Фото: HBO

Трейлер второго эпизода

Второй эпизод называется «Заражённая». Он выйдет в ночь с 22 на 23 января.

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В первой серии авторы максимально близки к оригиналу. Они почти не меняют канон, но сильно расширяют историю. В игре было в разы меньше деталей — это делает сериальную историю ещё драматичнее и атмосфернее. Но удержит ли HBO планку? Узнаем на следующей неделе!