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Появились красочные постеры с героями фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Появились красочные постеры с героями «Человека-муравья 3»
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Marvel Studios в рамках рекламной кампании фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» опубликовали персональные постеры с главными героями картины. А ещё компания заявила, что стартовали предпродажи билетов.

На постерах можно увидеть Скотта Лэнга, Осу, Канга Завоевателя, Хэнка Пима, Джанет ван Дайн и героя Билла Мюррея — учёного по имени Крилар, которого персонажи встретят во время путешествия в Квантовый мир.

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Также был опубликован и свежий трейлер, в котором можно увидеть новые кадры картины. Ролик тоже приурочен к предпродажам билетов.

Фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» откроет собой пятую фазу киновселенной Marvel. Фильм выйдет в прокат 17 февраля, но в России ждать картину не стоит.

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