Появились красочные постеры с героями «Человека-муравья 3»

Marvel Studios в рамках рекламной кампании фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» опубликовали персональные постеры с главными героями картины. А ещё компания заявила, что стартовали предпродажи билетов.
На постерах можно увидеть Скотта Лэнга, Осу, Канга Завоевателя, Хэнка Пима, Джанет ван Дайн и героя Билла Мюррея — учёного по имени Крилар, которого персонажи встретят во время путешествия в Квантовый мир.
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios
Также был опубликован и свежий трейлер, в котором можно увидеть новые кадры картины. Ролик тоже приурочен к предпродажам билетов.
Фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» откроет собой пятую фазу киновселенной Marvel. Фильм выйдет в прокат 17 февраля, но в России ждать картину не стоит.
- 18 января 2023
-
13:39
-
13:03
-
12:56
-
12:41
-
12:00
-
11:30
-
11:06
-
10:08
-
09:41
- 17 января 2023
-
22:08
-
21:41
-
21:18
-
20:50
-
20:00
-
19:36
-
18:51
-
18:22
-
18:21
-
17:40
-
17:36
-
17:14
-
16:46
-
16:22
-
16:13
-
15:45
-
15:44
-
15:16
-
14:56
-
14:51
-
14:46
-
14:23
-
14:02
-
13:41
-
13:22
-
13:19