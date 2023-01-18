Появились красочные постеры с героями «Человека-муравья 3»

Marvel Studios в рамках рекламной кампании фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» опубликовали персональные постеры с главными героями картины. А ещё компания заявила, что стартовали предпродажи билетов.

На постерах можно увидеть Скотта Лэнга, Осу, Канга Завоевателя, Хэнка Пима, Джанет ван Дайн и героя Билла Мюррея — учёного по имени Крилар, которого персонажи встретят во время путешествия в Квантовый мир.

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Фото: Marvel Studios

Также был опубликован и свежий трейлер, в котором можно увидеть новые кадры картины. Ролик тоже приурочен к предпродажам билетов.

Фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» откроет собой пятую фазу киновселенной Marvel. Фильм выйдет в прокат 17 февраля, но в России ждать картину не стоит.