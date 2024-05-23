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Фильм «Анора» с российскими актёрами удостоился долгих оваций на Каннском кинофестивале

Фильм «Анора» с российскими актёрами удостоился долгих оваций на Каннском кинофестивале
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По данным издания Variety, фильм «Анора», снятый американским режиссёром Шоном Бэйкером, удостоился 7,5-минутных оваций после премьеры на 77-м Каннском фестивале.

Главные роли в проекте Бэйкера сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Издание подчеркнуло, что зрители хлопали в течение показа ленты и даже после него. Бэйкер выступил с небольшой речью и поблагодарил присутствующих.

Спасибо Каннскому кинофестивалю за то, что воплощаете мечты в реальность. А также спасибо всем вам за то, что пришли и посмотрели наш. Да здравствует кино!

Сюжет ленты «Анора» рассказывает про проститутку из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятости её возлюбленной.

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