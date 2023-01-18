В России начали принимать заказы на Atomic Heart для консолей

Магазин «1С-Интерес« начал принимать предварительные заказы на диски Atomic Heart для PS5, PS4 и Xbox Series X. Цена — 5999 рублей. Дата выхода — 6 марта, то есть через две недели после мировой премьеры.
Судя по всему, речь идёт о копиях по параллельному импорту. Во-первых, издателем указан Focus Entertainment (он занимается игрой по всему миру, кроме стран СНГ). Во-вторых, релиз через пару недель после выхода. В-третьих, в других больших магазинах предзаказы не запустились.
Поддержка магазина «1С-Интерес» не смогла подтвердить информацию о поставщике, отметив, что сейчас она недоступна. Но на дисках с игрой будет русский язык.
На данный момент поставщиком информация не уточняется, по текущим данным известно лишь, что игра ожидается на русском языке.
«Чемпионат» связался с другими магазинами. К примеру, в «М.Видео» сообщили, что также планируют продавать Atomic Heart в России, но никакой дополнительной информацией они пока поделится не могут. Скорее всего, продажи также начнут через две-три недели после официального выхода.
Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. На ПК в России и странах СНГ игру будут продавать через магазин VK Play.
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