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Старт второго сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 перенесли на две недели

Старт второго сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 перенесли на две недели
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Activision Blizzard объявила о переносе старта второго сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 на две недели вперёд. Изначально он должен был начаться 1 февраля, но издатель и разработчики решили запустить его 15-го числа.

Авторы объяснили перенос второго сезона некоторыми изменениями в работе студии Infinity Ward. Они также отметили, что с 15 февраля игроки получат карту Resurgence для Warzone 2, а также новые локации для мультиплеера Modern Warfare 2, новые режимы и другой свежий контент.

Фото: Activision Blizzard

Разработчики заявили, что более подробную информацию о втором сезоне они раскроют на следующей неделе.

Недавно стало известно, что Call of Duty: Modern Warfare 2 возглавила топ загрузок в американском PS Store в 2022 году.

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