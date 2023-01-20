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«Велма« стала одним из самых провальных шоу в истории человечества

«Велма» — одно из худших шоу в истории IMDb по версии зрителей
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На этой неделе на канале HBO Max вышло ещё два эпизода мультсериала «Велма». Свежие серии не изменили мнения критиков и зрителей. Большая часть аудитории уверена, что это одно из худших шоу в истории. Оно недавно достигло новой «вершины», став третьим самым низкооценённым проектом в истории портала IMDb.

Сейчас на IMDb у «Велмы» 1,3 балла из 10 возможных. Рейтинг основан на более чем 33 тыс. отзывов. Выше в антитопе стоят два шоу — документальный фильм о футболисте Поле Погба The Pogmentary (первое место) и картина о восхождении турецкой поп-звезды Iste Bu Benim Masalim (второе место).

Фото: IMDb

Топ-10 самых низкооценённых фильмов и сериалов в истории IMDb

  1. The Pogmentary — рейтинг 1,1 из 10.
  2. Iste Bu Benim Masalim — рейтинг 1,2 из 10.
  3. «Велма» — рейтинг 1,3 из 10.
  4. A Little Late with Lilly Singh — рейтинг 1,4 из 10.
  5. Santa Inc. — рейтинг 1,6 из 10.
  6. Final Draft — рейтинг 2,3 из 10.
  7. The View — рейтинг 2,5 из 10.
  8. Here Comes Honey Boo Boo — рейтинг 2,5 из 10.
  9. Keeping Up with the Kardashians — рейтинг 2,8 из 10.
  10. Rasbhari — рейтинг 2,8 из 10.

Несмотря на прохладный приём, мультсериал показал самый лучший старт среди всех анимационных проектов онлайн-кинотеатра. Видимо, из-за этого руководство решило дать второму сезону шоу зелёный свет. Информация об этом появилась на сайте Реестра идентификаторов развлечений (EIDR).

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