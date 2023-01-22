Выход новых серий аниме по NieR: Automata перенесли из-за COVID-19
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Авторы аниме-адаптации NieR: Automata решили отложить выход сериала на неопределённый срок. Причина — распространение нового вида коронавируса COVID-19. Создатели успели выпустить в эфир три эпизода.
График трансляции и распространения остальных эпизодов будет объявлен на нашем официальном сайте и в «Твиттере» в ближайшее время.
Студия A-1 Pictures извинилась перед аудиторией за все возможные неудобства, поблагодарив за внимание. Первая серия аниме по NieR: Automata вышла на Aniplex 7 января. Помимо режиссёра Рёдзи Масуямы, за проект отвечает и автор оригинальной игры Ёко Таро — он с Масуямой занимается сценарием.
Игра NieR: Automata вышла в 2017 году. Экшен стал настоящим поп-культурным феноменом, в том числе благодаря оригинальной внешности главной героини — андроида 2B.
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