343 Industries не отстраняли от серии Halo. Слухи оказались «уткой»

Глава 343 Industries Пьер Хинтце в «Твиттере» прилюдно заявил, что студия продолжит работать над играми цикла Halo. Оказалось, что никто его команду от франшизы не отстранял.

Halo и Мастер Чиф остаются здесь. 343 Industries продолжит разработку игр серии Halo сейчас и в будущем, продолжая создавать эпические истории, мультиплеер и многое другое, что сделало бренд Halo великим.

Недавно проверенный французский инсайдер под ником BathrobeSpartan утверждал, что 343 Industries потеряла около трети всех работников, а новый сюжетный контент Halo Infinite точно не увидит свет. При этом он отмечал, что студия больше не будет работать над играми франшизы Halo.

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Halo Infinite доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series. Игра вышла в 2021 году и была тепло встречена фанатами. На агрегаторе Metacritic у шутера 87 баллов из 100 от журналистов и 7,9 из 10 от игроков.