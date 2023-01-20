Слух: Halo Infinite разочаровала Microsoft. Авторов шутера отстранили от серии

Недавно в Microsoft прошла массовая волна увольнений. Корпорация уволила около 10 тыс. сотрудников, среди которых оказались работники игрового подразделения компании, включая студию 343 Industries.

По информации надёжного французского инсайдера под ником BathrobeSpartan, 343 Industries потеряла около трети всех работников. Про наполнение одиночной игры Halo Infinite точно можно забыть, но мультиплеерную часть забрасывать не собираются.

Другие детали от инсайдера

Несмотря на сокращения, в 2023 году весь запланированный контент для мультиплеера шутера выйдет без особых проблем

Для Halo Infinite планировались сюжетные дополнения, которые расширят основную историю, но от них отказались по разным причинам. Одна из них — шутер не оправдал ожиданий Microsoft

Вытекая из провала проекта, студию 343 Industries больше не будут привлекать к непосредственной разработке игр по франшизе. Заниматься созданием тайтлов будет другая студия, а 343 Industries будет лишь курировать по вопросам серии

Microsoft научилась на ошибках и в будущем будет выделять меньше денег на разработку игр во франшизе. Их бюджет уменьшится

Несмотря на то, что разрабатывать игры в серии будут другие команды, они получат право пользоваться инструментами 343 Industries, в том числе и движком студии Slipspace

Инсайдер пришёл к выводу, что все текущие изменения пойдут на пользу как франшизе, так и 343 Industries. По мнению BathrobeSpartan, хоронить Halo точно рано, ведь теперь серию будут развивать сторонние студии, предлагая что-то новое и интересное

Halo Infinite доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.