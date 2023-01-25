Знакомые герои и свежие лица — на первых фото со съёмок новых «Папиных дочек»

Онлайн-кинотеатр START, который занимается съёмками нового сезона «Папиных дочек», опубликовал первые фото с производства картины. На них можно увидеть как знакомые лица, так и новых персонажей.

Помимо знакомых героев в лице Веника, Сергея Васнецова, Маши и олигарха Федотова, в глаза бросаются новые папины дочки. Их можно рассмотреть на первом фото. Героинь сыграют Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

В центре сюжета нового сезона культового шоу вновь окажется семейство Васнецовых. В канун годовщины свадьбы Даша сбегает из дома и оставляет мужа Веника с четырьмя дочерьми. Помогать в воспитании девочек Венику будут Маша, Галина Сергеевна и другие члены семьи.

Известно, что к ролям также вернутся Нонна Гришаева и Ольга Волкова, а об остальных актёрах, по информации START, мы узнаем потом. В новом шоу будет 20 эпизодов. Их снимает Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. Премьера ожидается в этом году.