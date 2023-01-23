«Аватар 2» стал самым успешным фильмом в эпоху пандемии. Ему будет подражать весь Голливуд

Вот «Аватар: Путь воды» и добрался до долгожданной отметки в $ 2 млрд — теперь фильм официально успешный, а Джеймс Кэмерон может приступать к воплощению своего грандиозного плана по выпуску ещё трёх продолжений. Безумная затея создателя «Терминатора» и «Титаника» всё-таки сработала.

Удивительно, что «Аватар 2» всё же смог без особых усилий добраться до таких сборов, и ведь прошёл только месяц проката. Причин для удивления много, но первостепенная — это просто отличный классический блокбастер. И на этот раз, в отличие от первого фильма, без технологических приколюх, таких как революционное 3D.

«Аватар: Путь воды» — просто очень красивый фильм. В нём масса графики, но она не выделяется, а лишь дополняет общую картинку. Для современного зрителя, который насытился фильмами Marvel, это определённо освежающе.

«Аватар: Путь воды» Фото: Disney

Как я уже писал ранее, когда «Аватар 2» собрал свой первый миллиард, Голливуд явно сейчас начнёт перестраиваться. Внезапно хитами проката становится не очередная «серия-фильм Marvel», а классический и даже старомодный фильм. Фильм, который имеет начало, середину и конец. Он полностью самостоятельный.

Да, впереди у «Аватара» ещё как минимум три фильма: третью часть ждём в конце 2024-го, четвёртую — в конце 2026-го, а пятую — в конце 2028-го. Вдобавок Кэмерон уже сейчас не исключает, что возьмётся за шестой и седьмой фильм, если зрители продолжат ходить на его «Аватаров». А они могут, у Кэмерона есть план.

Впереди нас ждут более экспериментальные фильмы, где добро и зло будут уже не такими очевидными. Мы увидим злых обитателей планеты Пандора и куда больше добрых землян. Это уже обещают представить в третьем «Аватаре», который начнёт больше экспериментировать с сюжетом.

Кэмерон умён и даже к 68 годам не потерял связь с реальностью. Он прекрасно знает, что работает на удержание зрителей, а что лучше оставить. Кэмерон может написать полноценный сценарий фильма, но выкинуть его, поскольку ему он показался недостаточно увлекательным. И только Кэмерон может позволить себе такое, работая над фильмами, «успех» который начинается с преодолением планки в $ 2 млрд.

«Аватар: Путь воды» Фото: Disney

Очевидно, что все голливудские студии теперь будут создавать свои фильмы по примеру «Аватара: Путь воды». И «Топ Ган: Мэверик». Кажется, вернулось время, когда качество крупного блокбастера вновь стало напрямую влиять на его сборы. Да, не везде, но тренд наметился. А при низком качестве сборы обрушаются буквально после стартовых показов. Свежие фильмы Marvel отлично демонстрируют эту тенденцию.

Какими станут новые фильмы Голливуда, созданные под впечатлением от «Аватара»? Это большой вопрос. Корпорации не раз не правильно считывали причины успеха даже своих продуктов, что уж говорить про чужие. Будем надеяться, что благодаря успеху «Аватара» студии перестанут гоняться за собственными киновселенными, выпуском десятков спин-оффов и так далее.

«Аватар: Путь воды» показывает, что зрители хотят видеть больше самобытного кино. Того, за которым ощущается рука режиссёра, а не клешни продюсера после сотен различных тестовых показов и принудительных пересъёмок и изменений произведения.