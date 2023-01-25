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С соавтором «Рика и Морти» разорвал отношения и телеканал Hulu

С соавтором «Рика и Морти» разорвал отношения и телеканал Hulu
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Вслед за Adult Swim с аниматором и актёром Джастином Ройландом «попрощались» телеканал Hulu и 20th Century Animation. Об этом компании объявили меньше чем через сутки после отстранения Ройланда от сериала «Рик и Морти».

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Hulu и 20th Century Animation тоже решили разорвать отношения с Джастином из-за обвинений его девушки — она заявила, что Ройланд применял к ней насилие и незаконно лишал её свободы. При этом Hulu не планирует отменять ни шоу Ройланда «Обратная сторона Земли», ни его проект «Человек-коала».

Инцидент с насилием якобы произошёл 19 января 2020 года. Пострадавшая в лице неизвестной девушки, которая в тот момент была в романтических отношениях с Ройландом, заявила, что он наносил ей телесные повреждения и незаконным путём лишал свободы передвижения. В 2020-м Ройланд не признал свою вину и был освобождён под залог в $ 50 тыс. Следующее судебное слушание по делу пройдёт 27 апреля этого года.

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