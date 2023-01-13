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Соавтора «Рика и Морти» обвинили в домашнем насилии

Соавтора «Рика и Морти» обвинили в домашнем насилии
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Издание Variety сообщило, что соавтору «Рика и Морти» и создателю High on Life Джастину Ройланду предъявили обвинения в домашнем насилии над своей девушкой. Инцидент якобы произошёл 19 января 2020 года.

Пострадавшая в лице неизвестной девушки, которая в тот момент была в романтических отношениях с Ройландом, заявила, что он наносил ей телесные повреждения и незаконным путём лишал свободы передвижения. В 2020-м Ройланд не признал свою вину в обвинениях и был освобождён под залог в $ 50 тыс.

Джастин Ройланд

Джастин Ройланд

Фото: Getty Images

По словам адвоката Джастина, они ждут окружную прокуратуру, которая проведёт методичный анализ. Адвокат считает, что с его помощью можно будет доказать невиновность Ройланда.

Трудно переоценить, насколько неточным было освещение этой ситуации в СМИ. Мало того, что Джастин невиновен, но мы вдобавок ожидаем, что это дело будет закрыто, как только окружная прокуратура завершит методичный анализ доказательств. Мы с нетерпением ждём возможности очистить имя Джастина и помочь ему.

Следующее судебное слушание по делу пройдёт 27 апреля этого года.

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