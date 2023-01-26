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Вышло обновление в CS:GO — разработчики поменяли карту Anubis

Вышло обновление в CS:GO — разработчики поменяли карту Anubis
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Ночью с 25 на 26 января разработчики Counter-Strike: Global Offensive выпустили небольшой патч для командного шутера.

По большей части нововведения коснулись карты Anubis, которую ввели в соревновательный режим в октябре 2022 года.

Список обновлений Anubis в CS:GO от 25 января:

  • подстрижены кусты на «длине» точки В;
  • уменьшена отделка на «длине» В.
  • снижен уровень разрушения руин;
  • улучшен клиппинг в руинах и на «длине» В;
  • изменена модель лодки в канале;
  • снижена высота решёток для воды в канале;
  • улучшен клиппинг гранат на точках закладки бомбы;
  • другие незначительные изменения.

Кроме того, в списке изменений указано, что на карту Ember «обрушился снежный шторм», из-за чего игроки могут столкнуться с задержками. Некоторые предположили, что это намёк на новую зимнюю операцию в CS:GO.

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