Вышло обновление в CS:GO — разработчики поменяли карту Anubis

Ночью с 25 на 26 января разработчики Counter-Strike: Global Offensive выпустили небольшой патч для командного шутера.

По большей части нововведения коснулись карты Anubis, которую ввели в соревновательный режим в октябре 2022 года.

Список обновлений Anubis в CS:GO от 25 января:

подстрижены кусты на «длине» точки В;

уменьшена отделка на «длине» В.

снижен уровень разрушения руин;

улучшен клиппинг в руинах и на «длине» В;

изменена модель лодки в канале;

снижена высота решёток для воды в канале;

улучшен клиппинг гранат на точках закладки бомбы;

другие незначительные изменения.

Кроме того, в списке изменений указано, что на карту Ember «обрушился снежный шторм», из-за чего игроки могут столкнуться с задержками. Некоторые предположили, что это намёк на новую зимнюю операцию в CS:GO.