Вышло обновление в CS:GO — разработчики поменяли карту Anubis
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Ночью с 25 на 26 января разработчики Counter-Strike: Global Offensive выпустили небольшой патч для командного шутера.
По большей части нововведения коснулись карты Anubis, которую ввели в соревновательный режим в октябре 2022 года.
Список обновлений Anubis в CS:GO от 25 января:
- подстрижены кусты на «длине» точки В;
- уменьшена отделка на «длине» В.
- снижен уровень разрушения руин;
- улучшен клиппинг в руинах и на «длине» В;
- изменена модель лодки в канале;
- снижена высота решёток для воды в канале;
- улучшен клиппинг гранат на точках закладки бомбы;
- другие незначительные изменения.
Кроме того, в списке изменений указано, что на карту Ember «обрушился снежный шторм», из-за чего игроки могут столкнуться с задержками. Некоторые предположили, что это намёк на новую зимнюю операцию в CS:GO.
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