Все фильмы про «Гарри Поттера» перестанут показывать в России
Поделиться
31 января фильмы из серий «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из библиотек российских онлайн-кинотеатров. Сперва об этом стало известно со страниц фильмов на порталах, а затем информацию нам подтвердила пресс-служба «Амедиатеки».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka подтвердила, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы вселенной «Гарри Поттера» – заканчивается в плановом порядке 31 января.
Таким образом, начиная с 1 февраля 2023 года из «Кинопоиска» и «Амедиатеки» пропадут восемь фильмов франшизы «Гарри Поттер» и две ленты по «Фантастическим тварям».
Пока неясно, вернутся ли фильмы культовой вселенной в отечественные онлайн-кинотеатры в ближайшее время. Скорее всего, всё будет зависеть от Warner Bros. и других владельцев прав на франшизу.
Комментарии
- 26 января 2023
-
19:02
-
18:54
-
18:13
-
18:13
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:29
-
15:59
-
15:58
-
15:33
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:25
-
11:45
-
11:14
-
10:25
-
10:05
-
09:30
- 25 января 2023
-
23:57
-
23:53
-
23:33
-
23:18
-
23:14
-
21:53
-
21:27
Партнерский контент