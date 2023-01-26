Все фильмы про «Гарри Поттера» перестанут показывать в России

31 января фильмы из серий «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из библиотек российских онлайн-кинотеатров. Сперва об этом стало известно со страниц фильмов на порталах, а затем информацию нам подтвердила пресс-служба «Амедиатеки».

Пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka подтвердила, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы вселенной «Гарри Поттера» – заканчивается в плановом порядке 31 января.

Таким образом, начиная с 1 февраля 2023 года из «Кинопоиска» и «Амедиатеки» пропадут восемь фильмов франшизы «Гарри Поттер» и две ленты по «Фантастическим тварям».

Пока неясно, вернутся ли фильмы культовой вселенной в отечественные онлайн-кинотеатры в ближайшее время. Скорее всего, всё будет зависеть от Warner Bros. и других владельцев прав на франшизу.