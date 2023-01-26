Team Spirit сыграет на The Lima Major 2023 по Dota 2
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Российская команда Team Spirit выиграла у Virtus.pro в матче региональной онлайн-лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «драконов».
Это шестая победа Team Spirit подряд — после сегодняшней встречи коллектив обеспечил себе как минимум второе место и путёвку на глобальный турнир The Lima Major 2023.
Фото: Liquipedia
Первый мэйджор сезона по Dota 2 пройдёт в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Лучшие команды региональных DPC-лиг разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также 1 900 рейтинговых очков.
Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:
- Team Liquid (Швеция);
- BetBoom Team (Россия);
- Team Spirit (Россия);
- Team Aster (Китай);
- Execration (Филиппины);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- TSM (Северная Америка);
- 3 команды из европейской лиги (определятся позже);
- 3 команды из китайской лиги (определятся позже);
- 2 команды из азиатской лиги (определятся позже);
- 2 команды из южноамериканской лиги (определятся позже);
- команда из СНГ-лиги (определится позже).
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