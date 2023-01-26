Team Spirit сыграет на The Lima Major 2023 по Dota 2

Российская команда Team Spirit выиграла у Virtus.pro в матче региональной онлайн-лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «драконов».

Это шестая победа Team Spirit подряд — после сегодняшней встречи коллектив обеспечил себе как минимум второе место и путёвку на глобальный турнир The Lima Major 2023.

Фото: Liquipedia

Первый мэйджор сезона по Dota 2 пройдёт в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Лучшие команды региональных DPC-лиг разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также 1 900 рейтинговых очков.

Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:

Team Liquid (Швеция);

BetBoom Team (Россия);

Team Spirit (Россия);

Team Aster (Китай);

Execration (Филиппины);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

TSM (Северная Америка);

3 команды из европейской лиги (определятся позже);

3 команды из китайской лиги (определятся позже);

2 команды из азиатской лиги (определятся позже);

2 команды из южноамериканской лиги (определятся позже);

команда из СНГ-лиги (определится позже).