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Team Spirit сыграет на The Lima Major 2023 по Dota 2

Team Spirit сыграет на The Lima Major 2023 по Dota 2
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Российская команда Team Spirit выиграла у Virtus.pro в матче региональной онлайн-лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «драконов».

Это шестая победа Team Spirit подряд — после сегодняшней встречи коллектив обеспечил себе как минимум второе место и путёвку на глобальный турнир The Lima Major 2023.

Фото: Liquipedia

Первый мэйджор сезона по Dota 2 пройдёт в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Лучшие команды региональных DPC-лиг разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также 1 900 рейтинговых очков.

Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:

  • Team Liquid (Швеция);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Aster (Китай);
  • Execration (Филиппины);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • TSM (Северная Америка);
  • 3 команды из европейской лиги (определятся позже);
  • 3 команды из китайской лиги (определятся позже);
  • 2 команды из азиатской лиги (определятся позже);
  • 2 команды из южноамериканской лиги (определятся позже);
  • команда из СНГ-лиги (определится позже).
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