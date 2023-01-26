Российская команда BetBoom Team прошла на мэйджор по Dota 2 в Перу
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Новый состав BetBoom Team по Dota 2 одержал шестую победу подряд в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1. Матч с Nemiga Gaming из Беларуси завершился уверенной победой коллектива TORONTOTOKYO и gpk — 2:0.
Этот результат обеспечил BetBoom минимум второе место в лиге Восточной Европы и позволил выйти на глобальный турнир The Lima Major 2023. Ещё за две путёвки в оставшихся матчах турнира поборются Team Spirit, HellRaisers и Virtus.pro.
Фото: Liquipedia
На текущий момент известно 6 из 18 участников чемпионата в Лиме.
Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:
- Team Liquid (Швеция);
- BetBoom Team (Россия);
- Team Aster (Китай);
- Execration (Филиппины);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- TSM (Северная Америка).
The Lima Major 2023 пройдёт в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Лучшие команды региональных лиг Dota Pro Circuit разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки.
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