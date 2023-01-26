Российская команда BetBoom Team прошла на мэйджор по Dota 2 в Перу

Новый состав BetBoom Team по Dota 2 одержал шестую победу подряд в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1. Матч с Nemiga Gaming из Беларуси завершился уверенной победой коллектива TORONTOTOKYO и gpk — 2:0.

Этот результат обеспечил BetBoom минимум второе место в лиге Восточной Европы и позволил выйти на глобальный турнир The Lima Major 2023. Ещё за две путёвки в оставшихся матчах турнира поборются Team Spirit, HellRaisers и Virtus.pro.

Фото: Liquipedia

На текущий момент известно 6 из 18 участников чемпионата в Лиме.

Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:

Team Liquid (Швеция);

BetBoom Team (Россия);

Team Aster (Китай);

Execration (Филиппины);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

TSM (Северная Америка).

The Lima Major 2023 пройдёт в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Лучшие команды региональных лиг Dota Pro Circuit разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки.