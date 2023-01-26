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Российская команда BetBoom Team прошла на мэйджор по Dota 2 в Перу

Российская команда BetBoom Team прошла на мэйджор по Dota 2 в Перу
Даниил gpk Скутин
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Новый состав BetBoom Team по Dota 2 одержал шестую победу подряд в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1. Матч с Nemiga Gaming из Беларуси завершился уверенной победой коллектива TORONTOTOKYO и gpk — 2:0.

Этот результат обеспечил BetBoom минимум второе место в лиге Восточной Европы и позволил выйти на глобальный турнир The Lima Major 2023. Ещё за две путёвки в оставшихся матчах турнира поборются Team Spirit, HellRaisers и Virtus.pro.

Фото: Liquipedia

На текущий момент известно 6 из 18 участников чемпионата в Лиме.

Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:

  • Team Liquid (Швеция);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Team Aster (Китай);
  • Execration (Филиппины);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • TSM (Северная Америка).

The Lima Major 2023 пройдёт в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Лучшие команды региональных лиг Dota Pro Circuit разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки.

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