Утечки секретных документов по War Thunder — не угроза, отмечает корпорация из США

Старший директор американской оборонной корпорации Raytheon по связям с мировыми СМИ Крис Джонсон заявил, что игра War Thunder не представляет для США никакой угрозы.
При приёме на работу мы смотрим на образование, занятость и криминальную историю человека. Мы никогда не рассматривали привычки человека в отношении видеоигр. Я не могу представить случая, когда у нас возникло бы беспокойство по поводу какой-либо игры.
Фото: Raytheon
Это заявление Крис Джонсон вынужден был опубликовать после того, как один из пользователей Reddit заявил, что его друга, который хотел устроиться в Raytheon, наниматели якобы спрашивали, играет ли он в War Thunder. По словам пользователя портала, военная компания считает, что игра от Gaijin Entertainment может угрожать национальной безопасности США, и она «причастна» к утечкам документов F-16 и ракеты AMRAAM.
Выяснилось, что это был фейк. Реддитор признал свою вину за публикацию ложной истории. Документы F-16 и AMRAAM всё ещё хранятся в секрете, потому что эти модели активно используются в военных целях. При этом в истории существования War Thunder было уже пять реальных случаев, когда на форуме игры публиковали реальные технические характеристики боевой техники — в том числе и самой современной.
- 26 января 2023
-
20:23
-
19:47
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:13
-
19:02
-
18:54
-
18:13
-
18:13
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:29
-
15:59
-
15:58
-
15:33
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:25
-
11:45
-
11:14
-
10:25
-
10:05
-
09:30
- 25 января 2023
-
23:57