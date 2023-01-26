Утечки секретных документов по War Thunder — не угроза, отмечает корпорация из США

Старший директор американской оборонной корпорации Raytheon по связям с мировыми СМИ Крис Джонсон заявил, что игра War Thunder не представляет для США никакой угрозы.

При приёме на работу мы смотрим на образование, занятость и криминальную историю человека. Мы никогда не рассматривали привычки человека в отношении видеоигр. Я не могу представить случая, когда у нас возникло бы беспокойство по поводу какой-либо игры.

Фото: Raytheon

Это заявление Крис Джонсон вынужден был опубликовать после того, как один из пользователей Reddit заявил, что его друга, который хотел устроиться в Raytheon, наниматели якобы спрашивали, играет ли он в War Thunder. По словам пользователя портала, военная компания считает, что игра от Gaijin Entertainment может угрожать национальной безопасности США, и она «причастна» к утечкам документов F-16 и ракеты AMRAAM.

Выяснилось, что это был фейк. Реддитор признал свою вину за публикацию ложной истории. Документы F-16 и AMRAAM всё ещё хранятся в секрете, потому что эти модели активно используются в военных целях. При этом в истории существования War Thunder было уже пять реальных случаев, когда на форуме игры публиковали реальные технические характеристики боевой техники — в том числе и самой современной.